Νορβηγία: Ιπτάμενο ψάρι... επιτέθηκε σε δημοσιογράφο - ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης και την ώρα που τεράστια κύματα σηκώνονταν από πίσω του, ξαφνικά πετάχτηκε ένα ψάρι με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στο πρόσωπο.

Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό, με τον Νορβηγό δημοσιογράφο να πέφτει στη θάλασσα. Ευτυχώς όμως ο ίδιος δεν χτύπησε, ενώ βγήκε από τα παγωμένα νερά χαμογελαστός...

A reporter takes a fish to the face before being nearly swept away by a large wave during a storm in Norway. ???? pic.twitter.com/02yys59swg