Νορβηγία, Ισπανία και Ιρλανδία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος - Το Ισραήλ ανακαλεί τους πρεσβευτές του

Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις, προσθέτοντας ότι αναμένει πως και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία και θα κάνουν το ίδιο βήμα τις επόμενες εβδομάδες.

"Σήμερα η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοινώνουν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης", δήλωσε ο Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο "για ιστορική ημέρα, σημαντική για την Ιρλανδία και την Παλαιστίνη".

"Τώρα κάθε ένας από εμάς θα λάβει όποια μέτρα είναι απαραίτητα σε εθνικό επίπεδο για να τεθεί σε ισχύ η απόφαση αυτή", πρόσθεσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός.

"Είμαι πεπεισμένος ότι και άλλες χώρες θα μας ακολουθήσουν και θα κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα τις επόμενες εβδομαδες", σημείωσε.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε βίντεο απευθυνόμενο στο Δουβλίνο για το προειδοποιήσει πως αναγνωρίζοντας παλαιστινιακό κράτος θα μετατραπεί «σε πιόνι στα χέρια του Ιράν» και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Ανακαλούνται οι Ισραηλινοί πρεσβευτές στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση «για διαβουλεύσεις» των ισραηλινών πρεσβευτών στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία, μετά την απόφαση των χωρών αυτών να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

«Σήμερα στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Ιρλανδία και τη Νορβηγία: το Ισραήλ δεν θα μείνει σιωπηλό αναφορικά με το θέμα», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς.

Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, η Νορβηγία, η Ιρλανδία και η Ισπανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Όσλο, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαΐου.

Πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανή τη μόνη εναλλακτική που προσφέρει μια πολιτική λύση τόσο για τους Ισραηλινούς και όσο και για τους Παλαιστίνιους: δύο κράτη που ζουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

"Είμαι πεπεισμένος ότι και άλλες χώρες θα μας ακολουθήσουν και θα κάνουν αυτό το σημαντικό βήμα τις επόμενες εβδομάδες", σημείωσε ο Χάρις, ο οποίος εκτίμησε ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μοναδικός αξιόπιστος δρόμος που θα οδηγήσει στην ασφάλεια του Ισραήλ, της Παλαιστίνης και των λαών τους.

Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ιρλανδία, με δεδομένη την ιστορία της, υπογράμμισε ο Χάρις.

Η Ιρλανδία και η Νορβηγία θέλουν να στείλουν «ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους και σε όλο τον κόσμο: η τρομοκρατία αποδίδει», αντέδρασε ο Κατς.

Recognizing a Palestinian state will lead to more terrorism, instability in the region and jeopardize any prospects for peace.

Don’t be a pawn in the hands of Hamas. pic.twitter.com/81f7Gxweol