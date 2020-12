Νορβηγία: Καταπλακώθηκε χωριό από κατολίσθηση - Δεκάδες οι αγνοούμενοι - ΒΙΝΤΕΟ

Η περιοχή εκκενώθηκε και εκατοντάδες οικογένειες μεταφέρθηκαν στο Δημαρχείο.

Ο δήμαρχος Anders Ψstensen τόνισε ότι «Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλοι είναι ασφαλείς και λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Κάποιοι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα, ενώ άλλοι ενημερώθηκαν από τις Αρχές που βρίσκονται στο σημείο».

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLYpic.twitter.com/kLyHBTw0OF