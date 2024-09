Νορβηγία: Νεκρή εντοπίστηκε η «Χβάλντιμιρ», η φάλαινα «κατάσκοπος των Ρώσων»

Η φάλαινα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της νορβηγικής Αρκτικής το 2019. Το όνομα που δόθηκε σε αυτή τη λευκή φάλαινα μήκους πολλών μέτρων προέκυψε από ένα λογοπαίγνιο που συνδέει τη λέξη φάλαινα (χβαλ, στα νορβηγικά) και το συνηθισμένο ρωσικό μικρό όνομα (Βλαντίμιρ).

«Βρήκα την Χβάλντι νεκρή χθες ενώ την έψαχνα, όπως συνήθως έκανα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο θαλάσσιος βιολόγος Σεμπάστιαν Στραντ, ιδρυτής της μκο Marine Mind.

«Είχαμε επιβεβαιώσει ότι ήταν ζωντανή λίγο περισσότερο από 24 ώρες πριν την βρούμε να επιπλέει χωρίς να κινείται» στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής στη Ρισάβικα, πρόσθεσε.

Τα αίτια του θανάτου της δεν είναι ακόμη γνωστά και δεν εντοπίστηκαν ορατά τραύματα κατά την αρχική νεκροψία του κήτους, είπε ο Στραντ, σημειώνοντας ότι το κτηνιατρικό ινστιτούτο θα βοηθήσει να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της.

Ένας αξιωματούχος στο λιμάνι Στάβανγκερ, επιβεβαίωσε τον θάνατο της φάλαινας στην εφημερίδα VG.

Η ηλικίας μεταξύ 14 έως 15 ετών σύμφωνα με εκτιμήσεις «Χβάλντιμιρ» εντοπίστηκε τον Απρίλιο του 2019 στα ανοιχτά της περιοχής της Αρκτικής, Φίνμαρκ στον Απώτερο Βορρά της Νορβηγίας.

