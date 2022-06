Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο - Δύο νεκροί και 10 τραυματίες- BINTEO

Ο δημοσιογράφος του NRK Όλαφ Ρόνενμπεργκ, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε: «Είδα έναν άνδρα να μπαίνει κρατώντας μια τσάντα. Έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί».

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε στο NRK: «Ήμουν έξω από το London Pub όταν συνέβη. Αντιλήφθηκα έναν πυροβολισμό και χτυπήθηκα από θραύσματα γυαλιού. Ακολούθησαν περισσότεροι πυροβολισμοί, οπότε βρήκα καταφύγιο στο εσωτερικό και προσπάθησα να τραβήξω κι άλλα άτομα μαζί μου».

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) η νορβηγική αστυνομία έκανε γνωστό ότι συνέλαβε έναν ύποπτο, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης.

Breaking: Police confirm that 2 people are dead, multiple injured, following a shooting at a gay bar in Oslo, Norway. pic.twitter.com/vldkFE5h9H

Σήμερα στο Όσλο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η ετήσια «παρέλαση υπερηφάνειας» από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα νορβηγικά δίκτυα αποτυπώνεται ο απόηχος της ένοπλης επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο, με ασθενοφόρα και περιπολικά να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Shooter in Oslo was just waiting for the police to come and catch him, clear ritual on the pride month at the gay club #Shooting#Oslopic.twitter.com/kK5GLMNCFt