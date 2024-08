Nord Stream: Mια ομάδα μεθυσμένων Ουκρανών αξιωματικών πίσω από το σαμποτάζ στον αγωγό;

Σύμφωνα με τη WSJ, συνολικά έξι άνθρωποι ενεπλάκησαν άμεσα σε αυτήν την επιχείρηση έναντι ενός κόστους περίπου 300.000 δολαρίων, που καλύφθηκε στο σύνολό του από ιδιωτικά κεφάλαια.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αρχικά εγκρίνει το σχέδιο, σύμφωνα με έναν αξιωματικό που συμμετείχε σε αυτό και τρεις που γνώριζαν για αυτό», λέει η αμερικανική εφημερίδα.

«Όμως κατόπιν, όταν η CIA έμαθε για αυτό και ζήτησε να το εμποδίσει, εκείνος έδωσε διαταγή να σταματήσει», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Όμως, ο Ζαλούζνι αγνόησε αυτήν τη διαταγή και η ομάδα του τροποποίησε το αρχικό σχέδιο, συμπληρώνει η WSJ.

Σε επικοινωνία με τη Wall Street Journal, ο Ζαλούζνι, ο οποίος έκτοτε διορίστηκε πρέσβης της Ουκρανίας στο Λονδίνο, δήλωσε γραπτώς ότι δεν είχε καμία γνώση για μια τέτοια επιχείρηση και χαρακτήρισε «πρόκληση» κάθε ισχυρισμό για το αντίθετο.

A drunken night out. A defiant act of sabotage. This is the true story of how Nord Stream blew up. https://t.co/DZg7yM7PbChttps://t.co/DZg7yM7PbC