Nordic Monitor: Συγγενείς και στενοί συνεργάτες του Ερντογάν έτοιμοι να φύγουν από την Τουρκία αν χάσει τις εκλογές

Το Nordic Monitor σε δημοσίευμά του επικαλείται αναφορές από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, οι οποίες τονίζουν ότι συγγενείς και επιχειρηματικοί και πολιτικοί συνεργάτες του Ερντογάν προχώρησαν στην αγορά ακινήτων και εξασφάλισαν άδειες παραμονής σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ μεταφέρουν μέρος της περιουσίας τους στο εξωτερικό, ειδικά σε λογαριασμούς εταιρειών offshore, στο πλαίσιο σχεδίου διαφυγής σε περίπτωση εκλογικής ήττας στις 14 Μαΐου.

Μερικές από τις χώρες που φέρονται ως καταφύγια για τους φίλους του Ερντογάν που έχουν πλουτίσει μέσω υπεξαιρέσεων, διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο, που προσφέρουν άδεια διαμονής για να προσελκύσουν επενδυτές στο πλαίσιο των λεγόμενων προγραμμάτων Golden Visa ή Golden Passport.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του εξόριστου στη Στοκχόλμη Τούρκου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ στην ιστοσελίδα Nordic Monitor, κάποιοι έχουν ήδη μεταφέρει τα μέλη της οικογένειάς τους στις ΗΠΑ και προσπαθούν να εξασφαλίσουν άδειες παραμονής, ενώ άλλοι έχουν κάνει αντίστοιχες κινήσεις στο Κατάρ, το οποίο κυβερνάται από την οικογένεια Αλ Θάνι, σύμμαχο του Ερντογάν.

Για να αποτρέψει το ενδεχόμενο αυτό, η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να επέβαλε μυστική απαγόρευση ταξιδιού σε περίπου 1.000 άτομα που εδώ και χρόνια συνεργάζονται στενά με το καθεστώς.

Ο φόβος του Ερντογάν είναι ότι αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι φύγουν στο εξωτερικό μπορεί εφόσον βρεθούν υπό πίεση να αποκαλύψουν τις «βρώμικες» συναλλαγές στις οποίες συμμετείχαν, δημιουργώντας πρόβλημα στον Τούρκο πρόεδρο και στην βιωσιμότητα του καθεστώτος του εάν κερδίσει τις εκλογές.

Ελλάδα και Πορτογαλία οι πιο ελκυστικοί προορισμοί για όσους θέλουν να φύγουν

Τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πολλοί υποστηρικτές του Ερντογάν έχουν εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα Golden Visa της Πορτογαλίας, βάζοντας την Τουρκία στην τρίτη θέση μεταξύ όλων των χωρών των οποίων οι υπήκοοι ζήτησαν βίζα διαμονής, μετά την Κίνα και τη Βραζιλία. Τα στατιστικά δείχνουν ότι 547 Τούρκοι απέκτησαν άδεια διαμονής μεταξύ 2012 και 2023 μόνο στην Πορτογαλία. Ο αριθμός δεν περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία ήταν αυτόματα επιλέξιμα για άδειες διαμονής.

Ομοίως έπραξαν και στην Ελλάδα, όπου οι Τούρκοι ακολουθούν τους Κινέζους στην απόκτηση άδειας διαμονής μέσω επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο παρόμοιου προγράμματος Golden Visa. Σημειώνεται ότι μεταξύ 2014 και 2022, 631 Τούρκοι έγιναν κάτοικοι σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αν και οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν τροποποιήσει τους νόμους και τους κανονισμούς τους για να περιορίσουν τα προγράμματα Golden Visa ή έχουν δυσκολέψει τους αιτούντες να αποκτήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξασφάλιση βίζας από την Τουρκία.

Ποιοι επένδυσαν σε άλλες χώρες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μερικά από τα άτομα που αποκαλύφθηκαν ότι έκαναν επενδύσεις σε ακίνητα σε άλλες χώρες είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος φέρεται να έχει στη Βρετανία πολυτελές διαμέρισμα στο Camellia House στο συγκρότημα Vista Chelsea Bridge, αξίας σχεδόν 1,5 εκατ. λιρών.

Επίσης ο Χακάν Φιντάν, επικεφαλής της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών MIT, ο οποίος φοβάται ότι θα λογοδοτήσει για τη «βρώμικη» δουλειά που έχει κάνει για τον Ερντογάν εάν αλλάξει η κυβέρνηση, φέρεται να έστειλε τον γιο του Χαλίτ Φιντάν στις ΗΠΑ για να ερευνήσει επιλογές διαμονής.

Η οικογένεια Φιντάν φέρεται να έχει πλουτίσει στην Τουρκία μέσω διαφθοράς ενώ ο Ερντογάν έχει μεσολαβήσει σε περιπτώσεις προβλημάτων τους με τον νόμο. Τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος είχαν βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για τρομοκρατία που ξεκίνησε το 2011 στην Κωνσταντινούπολη από εισαγγελείς και συνεχίστηκε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014, όταν ο Ερντογάν έπαυσε την έρευνα, εμποδίζοντας την υπόθεση να φτάσει στο δικαστήριο για απαγγελία κατηγοριών και δίκη.

Ακόμα, ο πρώην πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ και οι γιοι του Ερκάμ και Μπουλέντ, έμπιστοι του Ερντογάν, έχουν πολλές εταιρείες στο εξωτερικό, ειδικά στη Μάλτα και την Ολλανδία, με έμφαση στη ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω και offshore εταιρειών. Δύο από αυτές τις εταιρείες στη Μάλτα, η Black Eagle Marine Co. και η Black Eagle Marine Co. Ltd. έκλεισαν το 2019 αφού επισημάνθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) το 2017.

Ο στόλος της οικογένειας φέρεται να χρησιμοποιείται για τη διακίνηση ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Τα μέλη της οικογένειας έχουν περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων κρυμμένη στο εξωτερικό και διαμένουν σε ξένες χώρες, έτοιμα να εγκαταλείψουν την Τουρκία εάν ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές.

Άλλο ένα άτομο που έχει προετοιμάσει τη φυγή του είναι η Ζεχρά Τασκεσενλίογλου, υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν που έλαβε άδεια διαμονής στο εξωτερικό και μετέφερε ορισμένα από τα περιουσιακά της στοιχεία στην Ελλάδα, όπου αγόρασε ακίνητα. Η Τασκεσενλίογλου φέρεται να έχει αποκομίσει εκατομμύρια τουρκικές λίρες μέσω απάτης στην οποία εμπλέκεται η Borsa Istanbul, το τουρκικό χρηματιστήριο, σε συνεργασία με τον αδελφό της, πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς (SPK) Αλί Φουάτ και τον Σερκάν Ταράνογλου, πρώην σύμβουλο του Ερντογάν. Την απάτη αποκάλυψε πέρυσι ο Σεντάτ Πεκέρ, μαφιόζος που συνεργαζόταν με τον Ερντογάν στο παρελθόν.,

Τον Αύγουστο του 2022, ο Ουνσάλ Μπαν, πρώην σύζυγος της Τασκεσενλίογλου συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να διαφύγει στην Ελλάδα με ταχύπλοο και απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023. Η διαφυγή του από την Τουρκία θα μπορούσε να αποκαλύψει τις πρακτικές διαφθοράς του Ερντογάν και η κράτηση ήταν ο μόνος τρόπος για να μην συμβεί αυτό.

Τέλος, επιχειρηματίες και πολιτικοί που συνδέονται με τον Ερντογάν και δεν έχουν ακόμη λάβει άδεια διαμονής στο εξωτερικό χρησιμοποιούν τουριστικές βίζες για να μεταφέρουν τις οικογένειές τους εκτός Τουρκίας πριν από τις εκλογές και θα αποφασίσουν εάν θα φέρουν τις οικογένειές τους πίσω στην Τουρκία με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα.

Η αντιπολίτευση πάντως δεσμεύεται να ξεκινήσει έρευνες για τις πρακτικές διαφθοράς της κυβέρνησης Ερντογάν και να τιμωρήσει όλους όσοι συνωμότησαν για να κλέψουν κρατικά κεφάλαια και χρήματα των φορολογουμένων εμπλεκόμενοι σε διεφθαρμένα σχήματα.

Μαύρη λίστα 1.000 ατόμων

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο θα βοηθήσουν οι προσπάθειες του Ερντογάν να εμποδίσει αυτούς τους ανθρώπους να διαφύγουν στο εξωτερικό καθώς δεν είναι και λίγοι. Συγκεκριμένα στη μαύρη λίστα, η ύπαρξη της οποίας επιβεβαιώθηκε εν μέρει την περασμένη εβδομάδα από τον Μεχμέτ Χακάν Ατίλλα, πρώην αναπληρωτή διευθυντή της Halkbank, ο οποίος καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή στις ΗΠΑ για παραβίαση των αμερικανικών νόμων, ειδικά για τις κυρώσεις στο Ιράν, υπάρχουν 1.000 άτομα.