Nordic Monitor: Τούρκοι χειριστές στα drones που χτυπούν τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Στο βίντεο της επίθεσης του drone ακούγονται φράσεις στα τουρκικά, όπως «ωραία, πολύ καλά, έτσι… Σταμάτα εκεί.. ΟΚ παιδιά, πολύ καλύτερα… το ενεργοποιούμε [τώρα]». Το βίντεο αποκαλύπτει, σύμφωνα με το Nordic Monitor, ότι κάποιο άτομο σε επιτελική θέση που μιλά τουρκικά ακούγεται να δίνει οδηγίες σε Τούρκο χειριστή και κάνει σχόλια για τη θέση του drone, ενώ δίνει τη διαταγή για τη ρίψη της βόμβας.

Turkey deployed personnel to operate armed drones in targeting Russian military in Ukraine https://t.co/GBwlBYuTEtpic.twitter.com/alS0y23ikx