Σε ηλικία 101 χρόνων πέθανε ο εμβληματικός τηλεοπτικός συγγραφέας και παραγωγός Norman Lear. Ο άνθρωπος πίσω από τις σειρές “All in the Family” και το “Sanford and Son” έφερε επανάσταση στην αμερικανική τηλεόραση.