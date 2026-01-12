Νορβηγία: Δίνει 400 εκ. δολάρια στην Ουκρανία για τον ενεργειακό της τομέα, τη διοίκηση - Real.gr

Η Νορβηγία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διαθέσει 340 εκατομμύρια ευρώ (397 εκ. δολάρια) ως έκτακτη ενίσχυση για την υποστήριξη του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας και για να βοηθήσει την κυβέρνηση να διατηρήσει κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ευρύτερης βοήθειας της χώρας προς στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζει να πλήττεται από τον πόλεμο και το 2026.

Οι ρωσικές επιθέσεις στοχεύουν εδώ και καιρό το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας και έχουν γίνει πιο εντατικές τους τελευταίους μήνες σε μία περίοδο που πέφτουν οι χειμερινές θερμοκρασίες.

Το νορβηγικό κοινοβούλιο διέθεσε στα τέλη του περασμένου έτους βοήθεια ύψους 85 δισεκατομμυρίων κορωνών προς την Ουκρανία ( 8,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων), με τα 70 δισεκατομμύρια να διατίθενται για στρατιωτική υποστήριξη και 15 δισεκατομμύρια για πολιτική και ανθρωπιστική βοήθεια.

Από το πακέτο πολιτικής βοήθειας διατέθηκαν 4,8 δισεκατομμύρια κορώνες για την ενεργειακή ασφάλεια και τον ενεργειακό εφοδιασμό, 4 δισεκατομμύρια για δημοσιονομική στήριξη και ανοικοδόμηση και 3,5 δισεκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ διατέθηκαν επιπλέον ποσά για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την κοινωνία των πολιτών και μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης, καθώς και για την υποστήριξη της Μολδαβίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία στην αμυντική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας, ενώ οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν πρόσφατα στην χορήγηση ενός δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ