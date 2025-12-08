Quantcast
Νορβηγία: Ένας 19χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για πυροβολισμό μέσα σε εμπορικό κέντρο του Όσλο, ανακοίνωσε η αστυνομία - Real.gr
real player

Νορβηγία: Ένας 19χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για πυροβολισμό μέσα σε εμπορικό κέντρο του Όσλο, ανακοίνωσε η αστυνομία

15:00, 08/12/2025
Νορβηγία: Ένας 19χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για πυροβολισμό μέσα σε εμπορικό κέντρο του Όσλο, ανακοίνωσε η αστυνομία

Ένας 19χρονος συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για πυροβολισμό που ρίφθηκε, εν μέσω της περιόδου των αγορών για τα Χριστούγεννα, μέσα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο του Όσλο, το οποίο εκκενώθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

«Επιθεωρήσαμε σχεδόν όλο το εμπορικό κέντρο και δεν βρήκαμε κανέναν τραυματία», διευκρίνισε η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο εμπορικό κέντρο Storo, στο βόρειο τμήμα του Όσλο, εν μέσω της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ρίφθηκε μόνον ένας πυροβολισμός στο ταβάνι με τουφέκι.

«Τίποτε δεν δείχνει να έγινε μια απόπειρα τραυματισμού κάποιου», διευκρίνισε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αστυνομίας Τορ Γκρέτουμ.

«Ο εμπλεκόμενος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία προτού ριφθεί ο πυροβολισμός», πρόσθεσε.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και ένα μαχαίρι.

Σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο είχαν γρήγορα αναπτυχθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με τον Τορ Γκρέτουμ, ο ύποπτος, του οποίου δεν αποκαλύφθηκε το όνομα ούτε τα κίνητρα, δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο και δείχνει να ενήργησε μόνος.

Το εμπορικό κέντρο κατέστη δυνατό να ξανανοίξει αργά σήμερα το πρωί.

Η αστυνομία είχε στήσει μια μικρή περίμετρο ασφαλείας και μέλη της θα παραμείνουν στο σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved