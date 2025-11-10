Νορβηγία: Φάλαινα προσπαθεί να καταπιεί δύτρια - Βίντεο-σοκ - Real.gr

Σοκ προκαλεί αυτό που βίωσε δύτρια στη Νορβηγία όταν μια τεράστια φάλαινα παραλίγο να την καταπιεί ολόκληρη.

Το περιστατικό καταγράφεται σε βίντεο.

Η 45χρονη γυναίκα έκανε ελεύθερη κατάδυση στη Νορβηγία, όταν ξαφνικά από εκεί που δεν το περίμενε εμφανίστηκε από κάτω της μία τεράστια φάλαινα.

Η φάλαινα -φυσητήρας εμφανίστηκε από το πουθενά και κατευθύνθηκε κατευθείαν προς το μέρος της δύτριας, ανοίγοντας το τεράστιο στόμα της μόλις λίγα εκατοστά από εκείνη. Ευτυχώς η φάλαινα δεν την πέτυχε και η γυναίκα κολύμπησε μακριά σοκαρισμένη.

Όπως φαίνεται βίντεο, η γυναίκα βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας λέγοντας «Ω, Θεέ μου!».

Για μια στιγμή, μπορεί να νόμισε ότι έφτασε το τέλος όμως, η φάλαινα άλλαξε κατεύθυνση και κολύμπησε μακριά, αφήνοντας τη δύτρια άθικτη.

«Παραλίγο να με καταπιεί», ακούγεται η ίδια να λέει στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο: