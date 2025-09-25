Νορβηγία: Η αστυνομία κατέσχεσε drone που χειριζόταν αλλοδαπός κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο - Real.gr

Quantcast
16:15, 25/09/2025
Νορβηγία: Η αστυνομία κατέσχεσε drone που χειριζόταν αλλοδαπός κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε χθες ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο χειριζόταν ένας αλλοδαπός κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο, σε ένα πλαίσιο πολλαπλασιασμού τέτοιων συμβάντων σε σκανδιναβικές χώρες.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου πενήντα ετών, πετούσε το drone του σε μια απαγορευμένη ζώνη χωρίς αυτό να επηρεάζει την εναέρια κυκλοφορία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λίζα Μάρι Λόκε, επικεφαλής του τμήματος διώξεων της περιφερειακής αστυνομίας.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη, αλλά προσήχθη από την αστυνομία, σημείωσε η Λόκε, μη θέλοντας να διευκρινίσει ποια είναι ακριβώς η υπηκοότητά του.

«Χθες, γύρω στις 21:00 [22:00 ώρα Ελλάδας], η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένα drone είχε διεισδύσει στη ζώνη απαγόρευσης υπέρπτησης του αεροδρομίου του Όσλο», εξήγησε η Λόκε.

«Όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, βρήκαν έναν άνδρα περίπου 50 ετών που χειριζόταν το drone», είπε, προσθέτοντας πως η αστυνομία το έκανε να προσγειωθεί και το κατέσχεσε.

Αυτό το επεισόδιο σημειώθηκε έπειτα από ενδεχόμενη παρατήρηση drones που επηρέασαν την εναέρια κυκλοφορία σε δανικά αεροδρόμια, κυρίως στην Κοπεγχάγη, καθώς και στο αεροδρόμιο του Όσλο, αυτή την εβδομάδα.

«Προς το παρόν δεν βλέπουμε διασύνδεση μεταξύ των δύο συμβάντων», είπε η Λόκε.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η αεροπορική κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Όσλο ανεστάλη για περίπου τρεις ώρες έπειτα από ειδοποίηση για ενδεχόμενη παρουσία ενός drone.

Η Λόκε διευκρίνισε σήμερα πως επρόκειτο για φώτα που παρατηρήθηκαν στον αέρα και πως επαληθεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί αν επρόκειτο πράγματι για drone.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

