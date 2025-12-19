Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πιθανότατα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα - Real.gr

Η Νορβηγίδα πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από χρόνια πνευμονική νόσο, πιθανότατα θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από «σημαντική επιδείνωση» της υγείας της, ανακοίνωσε σήμερα το Βασιλικό Παλάτι της Νορβηγίας.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια ανίατη πνευμονική νόσο που προκαλεί δυσκολίες στην αναπνοή και την έχει επανειλημμένα αναγκάσει να λάβει αναρρωτική άδεια ή να μειώσει τα επίσημα καθήκοντά της.

«Πλησιάζουμε στο σημείο όπου θα είναι απαραίτητη η μεταμόσχευση πνεύμονα και κάνουμε τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε αυτό να γίνει όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Άρε Μάρτιν Χολμ, καθηγητής στο τμήμα Πνευμονολογίας στο νοσοκομείο Ρικσοσπιτάλετ.