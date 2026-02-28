Νορβηγία: Συνελήφθη ανήλικος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον κέντρου του ΝΑΤΟ - Real.gr

Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στη Νορβηγία, ο ύποπτος εθεάθη στο σχολείο του με μια σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το NRK.
Ο 17χρονος τέθηκε σήμερα υπό προσωρινή κράτηση για δύο εβδομάδες. Απορρίπτει τις υποψίες που υπάρχουν σε βάρος του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δικηγόρος του Κνουτ Λέρουμ.
Συνελήφθη χθες από τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας (PST), που είναι επιφορτισμένες με την αντιτρομοκρατία.
Όπως αναφέρει το NRK, το οποίο επικαλείται έγγραφα των PST, o έφηβος είχε σχεδιάσει μια επίθεση με εκρηκτικά εναντίον των εγκαταστάσεων του Κέντρου Κοινού Πολέμου του ΝΑΤΟ (NATO Joint Warfare Centre – JWC) στο Γιάτεν, στο Στάβανγκερ, στη νοτιοδυτική Νορβηγία.
Σε επικοινωνία με το AFP, οι υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας δεν ήταν διαθέσιμες για να σχολιάσουν σχετικά.