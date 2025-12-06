Mακελειό σε ξενοδοχείο στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από ένοπλη επίθεση - BINTEO - Real.gr

Μια ένοπλη επίθεση στο Σάλσβιλ Χόστελ στο Άτεριτζβιλ, δυτικά της Πρετόρια, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ατόμων ενώ περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με το BBC Africa, άγνωστο παραμένει και το κίνητρο των δραστών.

Οι times αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση.