Mακελειό σε ξενοδοχείο στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από ένοπλη επίθεση - BINTEO - Real.gr
Mακελειό σε ξενοδοχείο στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από ένοπλη επίθεση – BINTEO

12:38, 06/12/2025
Mακελειό σε ξενοδοχείο στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από ένοπλη επίθεση – BINTEO

Μια ένοπλη επίθεση στο Σάλσβιλ Χόστελ στο Άτεριτζβιλ, δυτικά της Πρετόρια, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ατόμων ενώ περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με το BBC Africa, άγνωστο παραμένει και το κίνητρο των δραστών.

Οι times αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση.

 

 

