Mακελειό σε ξενοδοχείο στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από ένοπλη επίθεση - BINTEO - Real.gr

Μια ένοπλη επίθεση στο Σάλσβιλ Χόστελ στο Άτεριτζβιλ, δυτικά της Πρετόρια, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ατόμων ενώ περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία.
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με το BBC Africa, άγνωστο παραμένει και το κίνητρο των δραστών.
Οι times αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση.
11 people have been killed and 14 others injured in a shooting at the Saulsville Hostel near Atteridgeville in Pretoria. According to National Police Spokesperson, Athlenda Mathe, a manhunt is underway for three suspects believed to be behind the attack. pic.twitter.com/DhmBpWEK9l
— The Watcher Index (@TheWatcherIndex) December 6, 2025