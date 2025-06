Νότια Αφρική: Σε τουλάχιστον 49 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες - Real.gr

Μεταξύ των νεκρών, βρίσκονται 4 παιδιά που επέβαιναν σε ένα σχολικό λεωφορείο με 13 επιβαίνοντες.

Ο απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσαν οι χειμερινές βροχοπτώσεις στη Νότια Αφρική ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 49 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά που επέβαιναν σε ένα σχολικό λεωφορείο, έγινε σήμερα γνωστό από την τοπική κυβέρνηση.

«Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός αυξήθηκε σε 49» νεκρούς, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της επαρχίας Ανατολικό Ακρωτήρι (ανατολικά), Λουμπαμπάλο Όσκαρ Μαμπουγιάνε, επικαλούμενος τα στοιχεία της αστυνομίας.

Ο προηγούμενος απολογισμός, λίγο νωρίτερα σήμερα, έκανε λόγο για εννέα νεκρούς και πολλά παιδιά που αγνοούνται. Ισχυρές χιονοπτώσεις, καταρρακτώδεις βροχές και παγωμένος αέρας έπληξαν περιοχές της επαρχίας Ανατολικό Ακρωτήρι και το σύνολο της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπο με ακραία χειμερινά καιρικά φαινόμενα από την περασμένη εβδομάδα.

Μεταξύ των νεκρών, βρίσκονται 4 παιδιά που επέβαιναν σε ένα σχολικό λεωφορείο με 13 επιβαίνοντες, το οποίο παρασύρθηκε από χειμάρρους κοντά στην πόλη Μτάτα, σύμφωνα με τον Μαμπουγιάνε.

Mthatha is trending in South Africa because the city located in the Eastern Cape Province, has been hit by heavy floods.

The flooding which led to the destruction and submersion of multiple properties, left several residents stranded in rooftops and trees above rivers.

