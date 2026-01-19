Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 11 μαθητές νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό - Real.gr

Τουλάχιστον 11 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί όταν ένα μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό σε μια πόλη νοτίως του Γιοχάνεσμπουργκ, μετέδωσαν τα νοτιοαφρικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε ακόμη μαθητές υπέστησαν “κρίσιμα τραύματα” στο δυστύχημα που σημειώθηκε στη βιομηχανική πόλη Βάντερμπιλπαρκ και μεταφέρονται στο νοσοκομείο για να λάβουν επείγουσα ιατρική βοήθεια, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο South African Broadcasting Corporation.

Μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βρίσκονται επί τόπου.

🚨🇿🇦💔 Twelve (12) school children have been killed in a serious collision between a truck and school bus (Quantum taxi), along the Golden Highway heading to the Vaal area in Gauteng province. pic.twitter.com/ehceVDKpWe — Inside Edge (@4Inside_Edge) January 19, 2026

Η Νότια Αφρική έχει κακό ιστορικό στην οδική ασφάλεια, κάτι το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση.

Τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν 11.418 θάνατοι από τροχαία, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, περίπου 6% λιγότεροι σε σχέση με το 2024.

WATCH | Scholar transport is under the spotlight after this morning’s crash in the Vaal. Ayanda Allie, a member of the Gauteng Provincial Legislature for Build One South Africa, weighs in. pic.twitter.com/BgTdcVRuQQ — SABC News (@SABCNews) January 19, 2026

Το υπουργείο Μεταφορών λέει ότι η παράτολμη οδήγηση, περιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων.