Νότια Κορέα: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά σε περιοχή στα νοτιοανατολικά της χώρας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αυτές είναι οι πιο θανατηφόρες και πιο καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Νότια Κορέα, μετά την πυρκαγιά του Απριλίου 2000, η οποία κατέστρεψε 59.090 στρέμματα στην ανατολική ακτή.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανέπτυξαν σήμερα ελικόπτερα για να καταπολεμήσουν την αναζωπύρωση της φωτιάς σε περιοχή στα νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχο της δασικής υπηρεσίας.

Η φωτιά αναζωπυρώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Ανγκόνγκ, μια πόλη στην επαρχία της Βόρειας Γκιονγκσάνγκ (νοτιοανατολικά), αναγκάζοντας τις αρχές να αναπτύξουν οκτώ ελικόπτερα στην περιοχή, σύμφωνα με την πηγή.

Οι πυροσβέστες, επικουρούμενοι από την βροχόπτωση, κατάφεραν να σβήσουν την κύρια εστία της πυρκαγιάς χθες Παρασκευή.

Ο αριθμός των νεκρών από αυτές τις δασικές πυρκαγιές, που ξεκίνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανήλθε σε 29 νεκρούς και 40 τραυματίες, εκ των οποίων οι 10 σοβαρά.

Περισσότερα από 2.900 σπίτια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, και ένας αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη ότι περίπου 86.487 στρέμματα δάσους έχουν καεί.

Τα περισσότερα από τα θύματα της πυρκαγιάς, που έπληξε τις αγροτικές περιοχές του Ανγκόνγκ και του Ουισόνγκ, ήταν ηλικίας μεταξύ 60 και 80 ετών, σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία της Νότιας Κορέας.

