Νότια Κορέα: Η Πιονγιάνγκ διαθέτει έως 2 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου – Αρκετό για 50 πυρηνικές βόμβες - Real.gr

Νότια Κορέα: Η Πιονγιάνγκ διαθέτει έως 2 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου – Αρκετό για 50 πυρηνικές βόμβες
09:20, 25/09/2025
Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα έχει στην κατοχή της έως δύο τόνους ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, ποσότητα αρκετή για να παραγάγει πολυάριθμες ατομικές βόμβες, ανακοίνωσε σήμερα η νοτιοκορεατική κυβέρνηση.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα αποθέματα ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού της Πιονγκγιάνγκ είναι έως 2.000 κιλά», δήλωσε ο υπουργός Ενοποίησης Τσανγκ Ντονγκ-γιάνγκ, υπογραμμίζοντας ότι το ουράνιο αυτό είναι εμπλουτισμένο «πάνω από 90%».

Μια τέτοια ποσότητα είναι «αρκετή για να κατασκευάσουν ένα τεράστιο αριθμό πυρηνικών όπλων», προειδοποίησε.

Εμπλουτισμένο σε χαμηλό επίπεδο (μεταξύ 3% και 5%), το ουράνιο χρησιμεύει για να τροφοδοτεί τους πυρηνικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικού. Σε πολύ υψηλό επίπεδο (90%), χαρακτηρίζεται «ουράνιο στρατιωτικής ποιότητας» και μπορεί να χρησιμεύσει στην κατασκευή ατομικής βόμβας – με την προϋπόθεση πάντως ότι διαθέτει αρκετή κρίσιμη μάζα ώστε να ξεκινήσει η αλυσιδωτή αντίδραση που θα προκαλέσει την έκρηξη.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), χρειάζονται περίπου 42 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Πιονγιάνγκ διαθέτει συνεπώς ένα απόθεμα που επιτρέπει θεωρητικά να κατασκευασθούν σχεδόν πενήντα βόμβες.

Συγκριτικά, το Ιράν διέθετε πριν από τον πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο, ένα απόθεμα που υπολογιζόταν σε 400 κιλά ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού (στο 60%), η τύχη του οποίου παραμένει άγνωστη μετά τα πλήγματα.

«Τη συγκεκριμένη στιγμή, συσκευές φυγοκέντρησης ουρανίου της Βόρειας Κορέας λειτουργούν σε τέσσερις εγκαταστάσεις», εξέφρασε την ανησυχία του μιλώντας σε δημοσιογράφους ο νοτιοκορεάτης υπουργός.

«Επείγει να βάλουμε τέλος στην πυρηνική ανάπτυξη της Βόρειας Κορέας», υποστήριξε ακόμα ο Τσανγκ, ο οποίος εκτιμά ότι η μόνη λύση έγκειται σε μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στην Πιονγιάνγκ και την Ουάσινγκτον και εξέφρασε τη λύπη του για την αναποτελεσματικότητα των διεθνών κυρώσεων.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν υπογράμμισε αυτή την εβδομάδα ότι είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να διατηρήσει το πυρηνικό οπλοστάσιό του.

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την πρώτη πυρηνική δοκιμή της το 2006 και τα Ηνωμένα Έθνη της έχουν επιβάλει σειρά κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

