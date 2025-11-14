Νότια Κορέα και ΗΠΑ οριστικοποίησαν τη συμφωνία για τη ναυπήγηση πυρηνικών υποβρυχίων - Real.gr

Η Σεούλ και η Ουάσινγκτον οριστικοποίησαν τη συμφωνία τους για τη ναυπήγηση υποβρυχίων πυρηνικής πρόωσης, εν μέσω άλλων πολυαναμενόμενων διμερών μέτρων για την ασφάλεια και το εμπόριο, όμως μια λεπτομέρεια εξακολουθεί να μην έχει διευκρινιστεί: ο τόπος της ναυπήγησης του υποβρυχίου που υποσχέθηκε ο Τραμπ.

Για τη Νότια Κορέα, η ναυπήγηση ενός υποβρυχίου πυρηνικής πρόωσης θα ήταν ένα άλμα προς τα εμπρός για τη ναυτική και την αμυντική βιομηχανία της, αναφέρουν ειδικοί, και θα της επέτρεπε να εισέλθει στην περιορισμένη ομάδα των χωρών που διαθέτουν τέτοια όπλα (ΗΠΑ, Αυστραλία, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο).

«Η μία από τις μεγαλύτερες μεταβλητές για την οικονομία μας και την ασφάλειά μας, δηλαδή οι διμερείς διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, τους τελωνειακούς δασμούς και την ασφάλεια, οριστικοποιήθηκε», ανακοίνωσε σήμερα ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-Μιούνγκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν «να προχωρήσουν στο θέμα της ναυπήγησης υποβρυχίων πυρηνικής πρόωσης».

Η Νότια Κορέα πέτυχε «την απαραίτητη υποστήριξη (των Ηνωμένων Πολιτειών) για να επεκτείνει τη δράση της στον εμπλουτισμό του ουρανίου και την επεξεργασία του εξαντλημένου καυσίμου», πρόσθεσε.

«Οι ΗΠΑ εξέφρασαν στη Νότια Κορέα τη συμφωνία τους για τη ναυπήγηση υποβρυχίων επίθεσης με πυρηνική πρόωση», αναφέρεται επίσης στην κοινή διακοίνωση που παρουσιάσθηκε από τον Λι και στην οποία αναφέρονται τα διμερή μέτρα, μεταξύ των οποίων η συμφωνία για τα υποβρύχια.

«Οι δύο χώρες δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στη ναυπήγηση μέσω μιας ομάδας εργασίας» για να «αυξηθεί ο αριθμός των αμερικανικών εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων έτοιμων για μάχη», αναφέρεται στο έγγραφο.

Στρατιωτικές επενδύσεις

Όμως δεν διευκρινίζεται το πού θα ναυπηγηθούν.

Αφού έδωσε το πράσινο φως του για τη ναυπήγηση ενός υποβρυχίου πυρηνικής πρόωσης για τον νοτιοκορεάτη σύμμαχό του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προσθέσει στο X ότι θα ναυπηγηθεί στη Φιλαδέλφεια, «στην παλιά, καλή Αμερική μας».

Η τεχνολογία των αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων θεωρείται ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα στρατιωτικά απόρρητα.

Εντούτοις ο νοτιοκορεάτης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Βι Σουνγκ-λακ δήλωσε σήμερα ότι «από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος, οι συνομιλίες ανάμεσα στους ηγέτες διεξήχθησαν ξεκινώντας από την αρχή ότι η ναυπήγηση θα γίνει στη Νότια Κορέα. Το ζήτημα του τόπου της ναυπήγησης μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί πλέον διευθετημένο».

Χθες, Πέμπτη, το Πεκίνο εξέφρασε την ανησυχία του αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Σεούλ για την τεχνολογία των πυρηνικών υποβρυχίων.

Αυτή η σύμπραξη «προχωρεί πέραν μιας καθαρά εμπορικής σύμπραξης, καθώς αγγίζει απ’ ευθείας το παγκόσμιο καθεστώς της μη διάδοσης των πυρηνικών οπλων και της σταθερότητας της κορεατικής χερσονήσου και της περιφέρειας στο σύνολό της», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντάι Μπινγκ, πρεσβευτής της Κίνας στη Σεούλ.

Στην κοινή διακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η Νότια Κορέα δεσμεύθηκε να δαπανήσει μέχρι το 2030 «25 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά αμερικανικών στρατιωτικών εξοπλισμών και προβλέπεται ότι «θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις στη (Νότια) Κορέα για το ποσό των 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Τελωνειακοί δασμοί

Ανακοινώθηκαν επίσης οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για τους τελωνειακούς δασμούς.

Τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απροσδόκητα στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού (APEC), που έγινε στη Νότια Κορέα, ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σ’ ένα επενδυτικό πρόγραμμα και πάνω στους τελωνειακούς δασμους για τα αυτοκίνητα, πριν διευκρινίσει ότι η εν λόγω συμφωνία είχε «ουσιαστικά» οριστικοποιηθεί.

Η Σεούλ είχε ανακοινώσει στη συνέχεια ότι η συμφωνία προβλέπει μείωση 15% των τελωνειακών δασμών που η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ επιβάλλουν αμοιβαία στο αυτοκίνητο και ένα σχέδιο νοτιοκορεατικών επενδύσεων 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό έδαφος, «από τα οποία 150 δισεκατομμύρια για τη συνεργασία στον τομέα της ναυπήγησης πλοίων».

Οι τελωνειακοί δασμοί στους ημιαγωγούς δεν αναφέρεθηκαν ωστόσο εκείνη τη στιγμή.

Στη διακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται να προσφέρουν στη Νότια Κορέα συνθήκες «τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές» με αυτές που προσφέρουν στους κύριους εμπορικούς εταίρους τους.