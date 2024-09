Νότια Αφρική: Έκλεισαν δρόμοι από τις σφοδρές χιονοπτώσεις

Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζουν να το κάνουν, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους, όμως προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι και σε ποια κατάσταση βρίσκονται, όπως δήλωσε μία αξιωματούχος της εταιρείας που διαχειρίζεται τους αυτοκινητόδρομους, η Τάνια Ντόογκρα, στο τηλεοπτικό δίκτυο ENCA.

It is snowing in South Africa. There is snowfall in Eastern Cape, KwaZulu Natal, Free State and Gauteng. pic.twitter.com/Oi257NXYtA

Κουβέρτες και γεύματα διανεμήθηκαν σε ορισμένους από τους εγκλωβισμένους οδηγούς, είπε η κυβέρνηση της επαρχίας Κουαζουλού-Νατάλ σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα το μεσημέρι.

Φορτηγά βρίσκονται σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου από χθες και «τα λεωφορεία που κυκλοφορούσαν μεταξύ των επαρχιών έχουν εγκλωβιστεί εδώ και περίπου 7 ώρες σε πρατήρια καυσίμων», διευκρίνισε στο AFP η Σιμόν Ζουάνε, μια υπεύθυνη επικοινωνίας της RTMC, του κυριότερου οργάνου που διαχειρίζεται την οδική ασφάλεια στη χώρα.

These are some of the pics and vids of the the snow in South Africa now .

Some drivers have been stuck on the road for more than 12 hours with no food or water .

Wishing those who are stuck safety. pic.twitter.com/WDSSYTzjr6