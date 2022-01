Νότια Αφρική: Ελεύθερος ο «βασιλιάς των Χόισαν» - Καλλιεργούσε κάνναβη στον κήπο του προεδρικού μεγάρου - Βίντεο

Χθες Τετάρτη, περισσότεροι από 20 αστυνομικοί έφτασαν στο προεδρικό μέγαρο για να ξεριζώσουν τα δενδρύλλια που καλλιεργούν στον κήπο μέλη της κοινότητας αυτής. Εδώ και περίπου τρία χρόνια, λίγα μέλη της φυλής έχουν κατασκηνώσει στην πρασιά ζητώντας να αναγνωριστούν επισήμως η γλώσσα τους και τα εδάφη τους.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι συνέλαβε τέσσερα άτομα για «εμπόριο ντράγκα (σ.σ. η τοπική ονομασία της κάνναβης) και παράνομη φύτευση και καλλιέργεια». Η χρήση και η κατοχή μικροποσότητας κάνναβης είναι «ανεκτές» στη Νότια Αφρική από το 2018. Όμως η χρήση σε δημόσιους χώρους και το εμπόριο τιμωρούνται από τον νόμο.

Περιστοιχιζόμενος από εκπροσώπους της φυλής του, ο «βασιλιάς των Χόισαν» κατήγγειλε τη σύλληψή του: «Είναι ένα χαστούκι για το πρώτο έθνος της Νότιας Αφρικής. Εμείς είπαμε ότι θα σεβαστούμε τους νόμους τους και οι νόμοι τους μας έβαλαν στη φυλακή επειδή καπνίζαμε ντάγκα» είπε, καλώντας την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής να ξεκινήσει συνομιλίες με τη φυλή.

South African police have removed cannabis plants growing near the President's office belonging to activists from the indigenous Khoisan community, some of whom have camped in the area for 3yrs.

Their leader,King Khoisan clung to a large cannabis plant as police dragged him away. pic.twitter.com/6jccpIabyu