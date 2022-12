Νότια Αφρική: Εννέα νεκροί και 40 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ

Ερασιτεχνικά βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης και μια τεράστια, πύρινη σφαίρα, κάτω από τη γέφυρα. Το όχημα ήταν προφανώς πολύ ψηλό και δεν χωρούσε να περάσει από εκείνο το σημείο. Μετέφερε περίπου 60.000 λίτρα υγραέριο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε φούρνους και κουζίνες. Ο οδηγός του τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Από τους 40 τραυματίες, οι 19 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλοι 15 έχουν τραυματιστεί σοβαρά αλλά η κατάστασή τους θεωρείται σταθερή. Μεταξύ των τραυματιών είναι και έξι πυροσβέστες.

A gas tanker reportedly stuck under a bridge exploded in Johannesburg, killing eight people, injuring scores more and damaging nearby buildings, emergency services said.

The vehicle caught fire while under a low bridge, but investigations are ongoing according to a spokesperson pic.twitter.com/5wh3cvKp82