Νότια Αφρική: Επεισοδιακές διαδηλώσεις οδηγών ταξί στο Κέιπ Τάουν – Τουλάχιστον πέντε νεκροί στις ταραχές

Το συνδικάτο αυτοκινητιστών ταξί (South African National Taxi Council ή SANTACO), που εκπροσωπεί τους ταξιτζήδες όλης της χώρας, ξεκίνησε κινητοποιήσεις την Πέμπτη μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με τις αρχές του Κέιπ Τάουν, οι οποίες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάσχεση οχημάτων για παραβάσεις όπως η οδήγηση χωρίς δίπλωμα ή πινακίδες κυκλοφορίας.

Why is there a taxi strike in Cape Town? Is it safe for tourists to travel? #Cape#dailymailhttps://t.co/btKFiwYDaP