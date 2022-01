Νότια Αφρική: Μεγάλη πυρκαγιά στο κτήριο του Κοινοβουλίου - Βίντεο

Η περιοχή της οροφής έχει παραδοθεί στις φλόγες και το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης έχει επίσης πιάσει φωτιά, είπε ο Σμιθ.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται στο σημείο. Ο Σμιθ είπε πως σε αυτές περιλαμβάνονται έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 36 πυροσβέστες.

Let's pray firefighters contain this fire at the parliament in Cape Town. #PutSouthAficansFirst Eskom #FetchYourBody2022 Afrikaans #Openview Thabo SOEs

Sources: @ StefSimanowitz & @ SISONKE_MD pic.twitter.com/yfQXspvK9t