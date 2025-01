Νότια Αφρική: Στους 60 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από παράνομο χρυσωρυχείο - BINTEO

"Τη δεύτερη ημέρα των επιχειρήσεων, 106 παράνομοι ανθρακωρύχοι ανασύρθηκαν ζωντανοί και συνελήφθησαν για παράνομη εξόρυξη, ενώ 51 ήταν νεκροί", ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έχοντας ήδη ανασύρει εννέα πτώματα τη Δευτέρα, την πρώτη ημέρα της επιχείρησής της.

Οι 106 επιζώντες που ανασύρθηκαν χθες από το ορυχείο συνελήφθησαν για παράνομη εξόρυξη, από 26 που ήταν ο αντίστοιχος αριθμός μια ημέρα νωρίτερα, πρόσθεσε η αστυνομία.

Την Δευτέρα οι αρχές χρησιμοποίησαν έναν μεταλλικό κλωβό για να ξεκινήσουν την διάσωση των ανθρακωρύχων και την ανάσυρση των πτωμάτων.

???? South Africa Illegal Goldmine Tragedy: 15 Bodies Recovered, Hundreds Potentially Trapped

Rescue operations in South Africa have resulted in the retrieval of fifteen bodies from an illegal goldmine, with claims suggesting up to 109 might have perished.

