Νότια Αφρική: Συνελήφθη ύποπτος για τη φωτιά στο κοινοβούλιο - Βίντεο

«Ένας άνδρας συνελήφθη στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, ανακρίνεται στο πλαίσιο μιας ποινικής έρευνας. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης την Τρίτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τάντι Μμπάμπο, ο εκπρόσωπος τύπου των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, της επίλεκτης ομάδας Hawks.

Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο θύμα, όμως η αίθουσα της ολομέλειας του κοινοβουλίου καταστράφηκε ολοσχερώς. «Η αίθουσα όπου συνεδριάζουν τα μέλη κάηκε ολοσχερώς», είπε στο AFP o πρόεδρός του Μολότο Μοτάμπο, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, «η φωτιά ξεκίνησε στα φουαγιέ σε δύο διαφορετικά σημεία του κοινοβουλίου».

«Φαίνεται πως το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης δεν λειτούργησε, όπως έπρεπε να γίνει», είπε επίσης στον Τύπο ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα, που μετέβη στο σημείο. «Οι εργασίες του κοινοβουλίου θα συνεχιστούν», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του νοτιοαφρικανικού κράτους, που επρόκειτο να εκφωνήσει στην αίθουσα της ολομέλειας μια ομιλία προς το Έθνος τον Φεβρουάριο.

