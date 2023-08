Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 47 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πενταώροφο κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές επεσήμαναν ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, όμως καπνός εξακολουθεί να βγαίνει από τα παράθυρα του κτιρίου και πυροσβεστικά οχήματα έχουν περικυκλώσει το κτίριο, όπως δείχνουν οι εικόνες που μεταδίδουν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

38 people dead in building fire in Johannesburg CBD ??

Officials say the number is expected to increase as they are trying to get through the different floors of the building. The youngest who tragically died in the fire was a 1-year old baby.

