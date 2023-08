Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 63 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πενταώροφο κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ - ΒΙΝΤΕΟ

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη και έχει ήδη κατασβεστεί από την πυροσβεστική. Οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων συνεχίζονται στο κτίριο.

«Προχωράμε όροφο όροφο», εξήγησε ο Μουλάουτζι, ο οποίος εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς το σημείο.

Το κτίριο βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή στην πρώην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ, με κάποιους από τους ενοίκους να διαμένουν σε αυτό παράτυπα, σύμφωνα με τον Μουλάουτζι.

