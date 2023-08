Νότια Αφρική: Τους 73 έφτασαν οι νεκροί από την πυρκαγιά σε πενταώροφο κτίριο στο Γιοχάνεσμπουργκ - Ανάμεσά τους παιδιά

«Προχωράμε όροφο όροφο», εξήγησε ο Μουλάουτζι, ο οποίος εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Οι διασώστες βγάζουν από το καμένο κτίριο απανθρακωμένα πτώματα και τα τοποθετούν στον δρόμο καλυμμένα με σεντόνια ή κουβέρτες, σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας.

BREAKING: At least 38 people dead, more than 40 injured after building fire in Johannesburg, South Africapic.twitter.com/zS2GA0ucKK