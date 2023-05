Νότια Κορέα: Αισθανόταν «δυσφορία» είπε στην αστυνομία ο άνδρας που άνοιξε εν μέσω πτήσης έξοδο κινδύνου αεροπλάνου - ΒΙΝΤΕΟ

Ο τριαντάχρονος δήλωσε στην αστυνομία ότι άνοιξε την θύρα επειδή "ήθελε να κατέβει γρήγορα από το αεροπλάνο", σύμφωνα με το Yonhap, το οποίο επικαλέστηκε το αστυνομικό τμήμα της Ντέγκου Ντόνγκμπου. Επίσης είπε στην αστυνομία ότι ήταν στρεσαρισμένος καθώς είχε χάσει τη δουλειά του πρόσφατα.

South Korean police on Friday detained a man who opened a door of an Asiana Airlines (020560.KS) plane minutes before it was due to land in the city of Daegu, causing panic among the passengers, officials said. pic.twitter.com/xs5GhIK4aI