Νότια Κορέα: Ακτιβιστές απέστειλαν 10 μπαλόνια γεμάτα με φυλλάδια κατά του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

«Το κίνημα αυτομόλων Free North Korea ανακοίνωσε ότι απέστειλε 200.000 προσπέκτους στη Βόρεια Κορέα νωρίς σήμερα το πρωί», μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Χρησιμοποιήσαμε 10 μπαλόνια για να αποστείλουμε 200.000 φυλλάδια από την Ποσόν», βορειοανατολικά της Σεούλ, δήλωσε ο επικεφαλής του κινήματος Παρκ Σανγκ-χακ, τον οποίο επικαλέστηκε το Yonhap. Αυτός πρόσθεσε ότι τα μπαλόνια μεταφέρουν επίσης στικάκια μνήμης USB με νοτιοκορεατική μουσική.

Εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κίνημα δείχνει έναν από τους ακτιβιστές με μεγάλο πλακάτ στο οποίο διακρίνονται φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν και της αδελφής του Κιμ Γιο Γιονγκ, που είναι εκπρόσωπος των βορειοκορεατικών αρχών.

Το κίνημα είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι στις 10 Μαΐου είχε ήδη αποστείλει μπαλόνια που μετέφεραν μονάδες μνήμης USB με νοτιοκορεάτικη μουσική K-pop και ταινίες στη Βόρεια Κορέα, όπου το υλικό αυτού του είδους απαγορεύεται αυστηρά.

«Ο εχθρός του λαού Κιμ Γιονγκ Ουν απέστειλε ακαθαρσίες και σκουπίδια στους Νοτιοκορεάτες, όμως εμείς, οι αυτόμολοι, στέλνουμε αλήθεια και αγάπη στους Βορειοκορεάτες συμπατριώτες μας», αναγράφεται σε αυτά.

North #Korea sent 150 #ballons with garbage and manure to South #Korea: According to the SK military, balloons fell in different places of the #country. pic.twitter.com/0MCD2IaNVL