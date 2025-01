Νότια Κορέα: Επί έξι ώρες προσπαθούσαν να συλλάβουν τον έκπτωτο πρόεδρο Γιουν – Τους εμπόδισαν οι σωματοφύλακές του

Κατέληξαν να βγουν άπρακτοι γύρω στις 13:30 (τοπική ώρα, 06:30 ώρα Ελλάδας).

«Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σήμερα, διαπιστώθηκε πως είναι πρακτικά αδύνατη λόγω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου», ανέφερε η CIO σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού που βρισκόταν επιτόπου οδήγησαν στην απόφαση να διακοπεί η εκτέλεση» του εντάλματος, πρόσθεσε.

20 corruption office police enter Yoon’s compound as South Korean President, but are reportedly being met with resistance from a military ‘water defence’ unit to block his arrest.

Ένας αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σεούλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η ομάδα της CIO «ήρθε σε σύγκρουση» με τους στρατιώτες που είχαν τεθεί υπό τις διαταγές της προεδρικής υπηρεσίας ασφαλείας. Αυτή η τελευταία ανέφερε από την πλευρά της στο Γαλλικό Πρακτορείο πως διεξήγαγε «διαπραγματεύσεις» με τη CIO.

Η προεδρική υπηρεσία ασφαλείας, η οποία συνεχίζει να προστατεύει τον Γιουν ως εν ενεργεία αρχηγό του κράτους, είχε ήδη εμποδίσει τις τελευταίες ημέρες άλλες έρευνες στην κατοικία του Γιουν.

Φθάνοντας εσπευσμένα στην προεδρική κατοικία σήμερα το πρωί, η ομάδα των δικηγόρων του Γιουν κατήγγειλε και πάλι ένα «παράνομο και άκυρο» ένταλμα σύλληψης.

Η CIO έχει προθεσμία μέχρι τις 6 Ιανουαρίου για να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε την Τρίτη από δικαστήριο της Σεούλ έπειτα από αίτημά της.

Ενδεχόμενη σύλληψη του Γιουν Σοκ Γελ, ο οποίος παραμένει επισήμως ο αρχηγός του κράτους και τα καθήκοντά του έχουν απλώς ανασταλεί εν αναμονή της επικύρωσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου της καθαίρεσής του από το Συνταγματικό Δικαστήριο, θα ήταν χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

Εκατοντάδες οπαδοί του Γιουν, ανάμεσά τους γνωστοί youtubers της άκρας δεξιάς, καθώς και ευαγγελικοί χριστιανοί ιεροκήρυκες, είχαν κατασκηνώσει την περασμένη νύκτα κοντά στην προεδρική κατοικία και μερικοί οργάνωσαν νυκτερινές προσευχές υπέρ του Γιουν.

Φώναζαν ρυθμικά το όνομά του κραδαίνοντας ρόπαλα που εξέπεμπαν κόκκινο φως, παρακολουθούμενοι από ισχυρή δύναμη της αστυνομίας.

Standoff continues in South Korea where investigators are trying to arrest impeached President Yoon Suk-yeol at his residence but security services are blocking their attempts

