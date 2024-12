Νότια Κορέα: Επταήμερο εθνικό πένθος για τη συγκλονιστική αεροπορική τραγωδία

Ο οριστικός απολογισμός της μεγαλύτερης αεροπορικής καταστροφής στην ιστορία της χώρας είναι 179 νεκροί, καθώς από τους 181 επιβαίνοντες μόνο δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Από τους 179 νεκρούς έχουν αναγνωρισθεί οι 65, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι λαμβάνονται δείγματα DNA για την αναγνώριση των υπολοίπων θυμάτων

South Korea Government just announced a seven-day national mourning period from today until midnight on January 4

There might be some cancellations for events including K-Pop releases