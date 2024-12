Νότια Κορέα: H αντιπολίτευση καλεί τον κόσμο στους δρόμους μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε στρατιωτικό νόμο, με ένα διάγγελμα που δεν είχε προαναγγελθεί και το οποίο μεταδόθηκε απευθείας από το τηλεοπτικό κανάλι YTN, λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Ο πρόεδρος δεν επικαλέστηκε κάποια συγκεκριμένη απειλή από τη Βόρεια Κορέα, που είναι πυρηνική δύναμη, αλλά επικεντρώθηκε στους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του. Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων. Το κορεατικό γουόν υποχώρησε ραγδαία έναντι του δολαρίου.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Γουν είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο να προσφύγει σε αυτό το μέτρο προκειμένου να εγγυηθεί τη συνταγματική τάξη. Ισχυρίστηκε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέσει σε ομηρία την κοινοβουλευτική διαδικασία με σκοπό να βυθίσουν τη χώρα σε κρίση.

«Κηρύσσω στρατιωτικό νόμο για να προστατεύσω την ελεύθερη Δημοκρατία της Κορέας από την απειλή των κομμουνιστικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας, για να εξαλείψω τις ποταπές, αντικρατικές, φιλοβορειοκορεατικές δυνάμεις που σκυλεύουν την ελευθερία και την ευτυχία του λαού μας και για να προστατεύσω την ελεύθερη συνταγματική τάξη» είπε ο Γουν.

Στο διάγγελμά του δεν διευκρίνισε ποια θα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν. Το πρακτορείο Yonhap μετέδωσε ότι η είσοδος στο κτίριο του κοινοβουλίου έχει αποκλειστεί από κλούβες της αστυνομίας.

«Άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και στρατιώτες με όπλα και μαχαίρια θα κυβερνούν τη χώρα», είπε ο Λι Τζάε-μιουνγκ, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος (DP), το οποίο έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. «Η οικονομία της Δημοκρατίας της Κορέας θα καταρρεύσει ανεπανόρθωτα. Συμπολίτες μου, σας παρακαλώ, ελάτε στην Εθνοσυνέλευση», είπε στην έκκληση που απηύθυνε μέσω του διαδικτίου.

Ο Γιουν επικαλέστηκε μια πρόταση που υπέβαλε το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή την εβδομάδα στο κοινοβούλιο, ζητώντας την παραπομπή σε δίκη ορισμένων κορυφαίων εισαγγελέων της χώρας, καθώς και το γεγονός ότι το κόμμα απέρριψε το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού.

Την Δευτέρα, υπουργοί διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του DP να περικόψει περισσότερα από 4 τρισεκατομμύρια γουόν από τον προϋπολογισμό που είχε προτείνει η κυβέρνηση. Ο Γιουν είπε ότι αυτή η ενέργεια υπονομεύει τη λειτουργία της κυβέρνησης.