Νότια Κορέα: Η κυβέρνηση ενέκρινε την άρση του στρατιωτικού νόμου

Ο Γιουν κήρυξε σήμερα στρατιωτικό νόμο – κάτι που έγινε για πρώτη φορά από το 1980 στη Νότια Κορέα –, υποστηρίζοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις» στη χώρα του. Ο πρόεδρος δεν επικαλέστηκε κάποια συγκεκριμένη απειλή από τη Βόρεια Κορέα, η οποία είναι πυρηνική δύναμη, αλλά επικεντρώθηκε στους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του.

Ωστόσο, η πλειοψηφία του νοτικορεατικού κοινοβουλίου απέρριψε το διάταγμα, υποχρεώνοντάς τον πρόεδρο να υποχωρήσει. Η αιφνιδιαστική κήρυξη στρατιωτικού νόμου καταψηφίστηκε από 190 βουλευτές, ενώ ακόμη και το κυβερνών κόμμα κάλεσε τον πρόεδρο Γιουν να άρει το διάταγμα.

Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο στη Σεούλ ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και τυμπανοκρουσίες, φωνάζοντας «νικήσαμε».

Η αιφνιδιαστική κρίση σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Τι προηγήθηκε

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δεχόταν πιέσεις από την αντιπολίτευση, ώστε να άρει τον στρατιωτικό νόμο που επέβαλε νωρίτερα με διάταγμά του. Η Βουλή είχε καταψηφίσει τον νόμο ενώ, ακόμα και το κυβερνών κόμμα του προέδρου, τον καλούσε να άρει τον στρατιωτικό νόμο.

Μετά την απόφαση του προέδρου να άρει τον στρατιωτικό νόμο, πλήθος κόσμου έξω από το Κοινοβούλιο ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Στρατιώτες επιχείρησαν νωρίτερα να μπουν στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, αφού ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα νυχτερινό, απρόσμενο διάγγελμά. Ο Γέολ εξήγησε ότι η απόφασή του είχε ως στόχο να «προστατεύσει» τη χώρα από τις «βορειοκορεατικές κομμουνιστικές δυνάμεις και να εξοντώσει στοιχεία εχθρικά προς το κράτος».

Στόχος του προέδρου ήταν η αντιπολίτευση και ιδίως το Δημοκρατικό Κόμμα (DPK) που έχει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Τους τελευταίους μήνες η αντιπολίτευση έχει προχωρήσει σε πολλές διαδικασίες καθαίρεσης μελών της κυβέρνησης καθώς και του ίδιου του προέδρου, τον οποίο κατηγορεί για διαφθορά.

