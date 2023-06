Νότια Κορέα: Κυλιόμενη σκάλα άλλαξε φορά και επικράτησε πανικός – Δεκάδες τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

Άνθρωποι άρχισαν να πέφτουν από τα σκαλιά, ενώ οι περισσότεροι κατέληξαν ο ένας πάνω στον άλλο με αποτέλεσμα αρκετοί να ποδοπατηθούν.

Video shows the upwards escalator leading to exit 2 of Sunae Station on Bundang Line reversing suddenly and going backward for several seconds, on Thursday.

3 people were sent to a hospital after sustaining injuries on the back and legs. 11 others sustained minor injuries. https://t.co/H3gvUoiByipic.twitter.com/gZ49v9x08W