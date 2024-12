Νότια Κορέα: Μόλις δυο επιζώντες μετά τη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους με 181 ανθρώπους

Με άλλα λόγια, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς.

Επισήμως, η πυροσβεστική έχει καταμετρήσει 120 νεκρούς ως τώρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

Κατά τις πρώτες ενδείξεις, η τραγωδία οφειλόταν στο ότι το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-8AS, συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα των τροχών.

«Μέχρι στιγμής, δυο επιζήσαντες» αλλά 96 νεκροί, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα.

South Korean broadcaster MBC News has released footage purportedly capturing a bird strike on Jeju Air Flight 2216 shortly before its crash: https://t.co/41fmWgZ1NYpic.twitter.com/OpJd6oW0Nb