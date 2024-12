Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε ότι θα άρει τον στρατιωτικό νόμο

Στρατιωτικός νόμος είχε κηρυχθεί για τελευταία φορά στις 17 Μαΐου 1980, όταν ο στρατηγός Τσουν Ντο-χουάν κατέλαβε την εξουσία θέλοντας να καλύψει το κενό μετά τη δολοφονία του δικτάτορα Παρκ Τσουνγκ-χε. Την επομένη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Γκουανγκτζού για να διαμαρτυρηθούν για το πραξικόπημα. Οι διαδηλώσεις καταπνίγηκαν σε λουτρό αίματος. Ο στρατιωτικός νόμος παρέμεινε σε ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο του 1981.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ ανακοίνωσε ότι θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, αφού το κοινοβούλιο ψήφισε την ακύρωσή του. Ο Γιουν ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν και ότι το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει «το συντομότερο δυνατόν».

«Δέχτηκα την απόφαση που έλαβε η Εθνοσυνέλευση για τη διάλυση και την άρση του στρατιωτικού νόμου», είπε σε ομιλία του στο έθνος που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ν. Κορέα: Καταψηφίστηκε ο στρατιωτικός νόμος - Απομακρύνεται ο στρατός από τη Βουλή

Τι προηγήθηκε

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας δεχόταν πιέσεις από την αντιπολίτευση, ώστε να άρει τον στρατιωτικό νόμο που επέβαλε νωρίτερα με διάταγμά του. Η Βουλή είχε καταψηφίσει τον νόμο ενώ, ακόμα και το κυβερνών κόμμα του προέδρου, τον καλούσε να άρει τον στρατιωτικό νόμο.

Μετά την απόφαση του προέδρου να άρει τον στρατιωτικό νόμο, πλήθος κόσμου έξω από το Κοινοβούλιο ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Στρατιώτες επιχείρησαν νωρίτερα να μπουν στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, αφού ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα νυχτερινό, απρόσμενο διάγγελμά. Ο Γέολ εξήγησε ότι η απόφασή του είχε ως στόχο να «προστατεύσει» τη χώρα από τις «βορειοκορεατικές κομμουνιστικές δυνάμεις και να εξοντώσει στοιχεία εχθρικά προς το κράτος».

Στόχος του προέδρου ήταν η αντιπολίτευση και ιδίως το Δημοκρατικό Κόμμα (DPK) που έχει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Τους τελευταίους μήνες η αντιπολίτευση έχει προχωρήσει σε πολλές διαδικασίες καθαίρεσης μελών της κυβέρνησης καθώς και του ίδιου του προέδρου, τον οποίο κατηγορεί για διαφθορά.

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε έκτακτο στρατιωτικό νόμο

Οργάνωσε επίσης μαζικές διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ άλλων και για να ζητήσει να οριστεί ειδικός εισαγγελέας για να ερευνήσει μια υπόθεση χειραγώγησης μετοχών στο Χρηματιστήριο, στην οποία ενδέχεται να εμπλέκεται η Πρώτη Κυρία της χώρας, Κιμ Κέον Χέε.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων.

Σε εικόνες διακρίνονταν οι στρατιώτες, που επιχειρούσαν να μπουν στο κτίριο για να επιβάλουν τον στρατιωτικό νόμο, και οι υπάλληλοι της Εθνοσυνέλευσης να προσπαθούν να τους απωθήσουν ψεκάζοντάς τους με πυροσβεστήρες.

Ποιος είναι ο πρόεδρος Γέολ

Ο Γέολ ανήκει στο Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας και κέρδισε τις προεδρικές εκλογές νικώντας τον αντίπαλό του, Λι Τζέι-Μγιάνγκ, με μόλις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για την πιο οριακή εκλογική αναμέτρηση από τότε που η Νότια Κορέα ξεκίνησε τις άμεσες εκλογές το 1987.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος ήρθε αντιμέτωπος με χαμηλά ποσοστά αποδοχής λόγω διαφόρων αντιπαραθέσεων και σκανδάλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη σύζυγό του, όπως η φερόμενη χειραγώγηση μετοχών και η ήρθε αντιμέτωπος αποδοχή μιας πολυτελούς τσάντας Dior. Τον περασμένο μήνα, ο Γέολ ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι η σύζυγός του θα έπρεπε να είχε συμπεριφερθεί καλύτερα.

Ο Γέολ δυσκολεύεται επίσης, να προωθήσει τα σχέδιά του στο κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από την αντιπολίτευση.