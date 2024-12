Νότια Κορέα: Αποσύρονται οι στρατιώτες από το κοινοβούλιο μετά την καταψήφιση του στρατιωτικού νόμου

Παρόντες στο ημικύκλιο ήταν 190 βουλευτές (από τους συνολικά 300) και όλοι τους «τάχθηκαν υπέρ της πρότασης άρσης του στρατιωτικού νόμου, η οποία κατά συνέπεια εγκρίθηκε» ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γου Γουόν-σικ.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε αμέσως ότι ο στρατός θα τηρήσει τον στρατιωτικό νόμο μέχρι να τον άρει ο πρόεδρος της χώρας.

«Αδιαφορώντας για τα μέσα επιβίωσης του λαού, το αντιπολιτευόμενο κόμμα παρέλυσε την κυβέρνηση (…) για να προστατεύσει τον ηγέτη του από δικαστικές διώξεις», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Γιουν Σουκ Γέολ.

Στην ανακοίνωσή του, ο αρχηγός του στρατού Παρκ Αν-σου ανέφερε ότι απαγορεύονται στο εξής όλες οι πολιτικές δραστηριότητες και τα μέσα ενημέρωσης τίθενται υπό την εποπτεία της κυβέρνησης.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Λι Τζάε-μιουνγκ, χαρακτήρισε «παράνομο» τον στρατιωτικό νόμο και κάλεσε τον λαό να συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εκατοντάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του και διαδήλωσαν γύρω στη 1 το πρωί στη Σεούλ, φωνάζοντας το σύνθημα «Συλλάβετε τον Γιουν Σουκ Γέολ».

«Αρχικά νόμιζα ότι ήταν πλάκα, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος. Μετά, αποφάσισα να έρθω εδώ για να προστατεύσω τη δημοκρατία, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας», είπε ο Λι Τζιν-χούα, 48 ετών.

Man South Korea is freaking out

Το Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας του Γιουν είχε εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση με το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό, για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, που ελέγχουν το κοινοβούλιο, ενέκριναν την περασμένη εβδομάδα έναν σημαντικά μειωμένο προϋπολογισμό. «Η Εθνοσυνέλευση έγινε καταφύγιο εγκληματιών, φωλιά νομοθετικής δικτατορίας που επιδιώκει να παραλύσει το διοικητικό και το δικαστικό σύστημα και να ανατρέψει τη φιλελεύθερη δημοκρατική τάξη» ανέφερε ο Γιουν για να δικαιολογήσει την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Χαρακτήρισε μάλιστα την αντιπολίτευση «δυνάμεις εχθρικές προς το κράτος που σκοπεύουν να ανατρέψουν το καθεστώς».

«Θα αποκαταστήσω την ομαλότητα στη χώρα, απαλλάσσοντάς την από τις εχθρικές δυνάμεις το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε ο πρόεδρος, η δημοτικότητα του οποίου στις δημοσκοπήσεις είναι σε ελεύθερη πτώση.

This was the moment Martial Law was introduced in South Korea today

???? pic.twitter.com/W8PnRolSWO