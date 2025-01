Νότια Κορέα: Οικογένειες των θυμάτων βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για επιμνημόσυνη δέηση - ΕΙΚΟΝΕΣ

Κάποιοι ξέσπασαν σε λυγμούς και έπεσαν στο έδαφος.

Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι οι αρχές ολοκλήρωσαν την ταυτοποίηση των θυμάτων, η οποία ήταν δύσκολη λόγω της σοβαρής ζημιάς που είχαν υποστεί ορισμένα πτώματα. Σύμφωνα με το υπουργείο, η κυβέρνηση έχει παραδώσει μέχρι στιγμής 11 σορούς στους συγγενείς.

Η ακριβής αιτία της συντριβής βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σε βίντεο φαίνεται ότι το αεροπλάνο παρουσίαζε εμφανές πρόβλημα στον κινητήρα, εκτός από την βλάβη στο σύστημα προσγείωσης. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο πιλότος έλαβε προειδοποίηση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για ενδεχόμενες συγκρούσεις με πτηνά και το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου πριν τη συντριβή.

Οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι θα εξετάσουν επίσης αν ο τοπικός σταθμός του αεροδρομίου — μια σειρά από κεραίες στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης, σχεδιασμένες για να καθοδηγούν τα αεροσκάφη κατά την προσγείωση και που ήταν ενσωματωμένες σε τσιμεντένιο φράχτη — θα έπρεπε να έχει κατασκευαστεί με ελαφρύτερα υλικά που θα έσπαγαν πιο εύκολα σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ελέγχους ασφαλείας και στα 101 Boeing 737-800 που ανήκουν στον στόλο της χώρας. Την Τρίτη, μια ομάδα Αμερικανών ερευνητών, με εκπροσώπους από την Boeing, εξέτασε επίσης τον τόπο της συντριβής.

