Νότια Κορέα: Πέντε παιδιά μεταξύ των 179 νεκρών από τη συντριβή του αεροπλάνου - Οργή από τους συγγενείς

Οι επιβάτες της μοιραίας πτήσης περιλάμβαναν 173 Νοτιοκορεάτες και δύο Ταϊλανδούς, σύμφωνα με την Yonhap. Από αυτούς, 82 ήταν άνδρες και 93 γυναίκες, ηλικίας από 3 έως 78 ετών. Οι σοροί 11 επιβατών υπέστησαν τόσο σοβαρούς τραυματισμούς που το φύλο τους δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί άμεσα, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και πέντε παιδιά ηλικίας κάτω από δέκα ετών, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου αγοριού, το οποίο ήταν ο νεότερος επιβάτης, ενώ ο μεγαλύτερος ήταν ένας 78χρονος άνδρας.

Οργή από τους συγγενείς των θυμάτων

Η αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου γέμισε από κραυγές και κλάματα συγγενών των θυμάτων, καθώς ένας γιατρός ανακοίνωνε τα ονόματα των επιβεβαιωμένων νεκρών. Η ατμόσφαιρα ήταν τόσο βαριά που μια γυναίκα κατέρρευσε από το σοκ και μεταφέρθηκε με φορείο.

Μερικοί συγγενείς, απογοητευμένοι από τις καθυστερήσεις στον εντοπισμό των αγαπημένων τους προσώπων, εξέφρασαν την οργή τους προς τους αρμόδιους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το BBC, ένας αξιωματούχος εξήγησε ότι η αναγνώριση ορισμένων νεότερων επιβατών ήταν δύσκολη, καθώς δεν έφεραν ταυτότητα.

Οι πίνακεςπληροφοριών του αεροδρομίου αντικαταστάθηκαν με λίστες που περιλάμβαναν τα ονόματα, τις ημερομηνίες γέννησης και τις εθνικότητες των θυμάτων. Παράλληλα, ένα αυτοσχέδιο νεκροτομείο στήθηκε εντός του αεροδρομίου, ενώ νεκροφόρες είχαν παραταχθεί έξω για τη μεταφορά των σορών.

«Είχα έναν γιο στο αεροπλάνο… Δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή ένας ηλικιωμένος άνδρας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος.

Ένας άνδρας πήρε το μικρόφωνο ζητώντας απελπισμένα περισσότερες πληροφορίες. «Ο μεγαλύτερος αδελφός μου πέθανε και δεν ξέρω τι συμβαίνει», είπε. «Δεν ξέρω».

Τα έξι δραματικά λεπτά και το σπαρακτικό μήνυμα επιβάτη πριν τη συντριβή

Σοκαριστικές μαρτυρίες και νέες αποκαλύψεις ρίχνουν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στη συντριβή αεροσκάφους.

Η στιγμή που πτηνό χτυπάει στην τουρμπίνα του αεροπλάνου:

Ένας κρίσιμος παράγοντας φαίνεται να ήταν η δραματική προειδοποίηση του πύργου ελέγχου για την παρουσία σμήνους πουλιών στην περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Υπουργείου Μεταφορών, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μέσα σε έξι δραματικά λεπτά. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Yonhap, στις 08:57 τοπική ώρα, οι ελεγκτές προειδοποίησαν τον πιλότο για τον κίνδυνο προσβολής από σμήνος πτηνών. Ένα λεπτό αργότερα, στις 08:58, ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου «mayday». Στις 09:00 το αεροσκάφος προσπάθησε να προσγειωθεί, αλλά στις 09:03 συνετρίβη.

Το CNN αναφέρει ότι το αεροσκάφος επιχείρησε αρχικά να προσγειωθεί στον διάδρομο προσγείωσης 01, όταν ο πύργος ελέγχου προειδοποίησε ότι στην περιοχή βρίσκονταν σμήνος πτηνών και ήταν πιθανόν το αεροπλάνο να χτυπηθεί. Ο πύργος ελέγχου ζήτησε από τον πιλότο να επιχειρήσει προσγείωση στον αντίθετο διάδρομο 19, αλλά το αεροπλάνο συνετρίβη στην περίφραξη του αεροδρομίου.

Ανάκτηση μαύρου κουτιού και έρευνες

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι βρέθηκαν τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του καταγραφέα φωνής του πιλοτηρίου. Επιπλέον, 169 ιατροδικαστές εργάζονται για την αναγνώριση των θυμάτων, ενώ 579 αστυνομικοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και συνοδεύουν οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Το τελευταίο μήνυμα επιβάτη

Σύμφωνα με το πρακτορείο News1, επιβάτης έστειλε μήνυμα σε συγγενή του λίγο πριν τη συντριβή, αναφέροντας ότι «ένα πουλί κόλλησε στο φτερό του αεροπλάνου». Το μήνυμα κατέληγε με τα δραματικά λόγια: «Να πω τα τελευταία μου λόγια;»

