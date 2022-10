Νότια Κορέα: Ποδοπατήθηκαν σε εορτασμούς για το Χάλογουιν - Τουλάχιστον 146 νεκροί και 100 τραυματίες

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Yonhap δείχνουν πάνω από δώδεκα ανθρώπους να κείτονται σε έναν δρόμο, με διασώστες να τους βοηθούν. Πλάνα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλούς ανθρώπους να δέχονται πρώτες βοήθειες από υπαλλήλους διάσωσης και ιδιώτες πολίτες στο σημείο.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γέολ προήδρευσε έκτακτης συνάντησης με κορυφαίους βοηθούς και διέταξε την αποστολή ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης στο σημείο, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ανέφερε το Yonhap .

