Νότια Κορέα: Θρίλερ με τη σύλληψη του έκπτωτου προέδρου Γιουν - Στρατιώτες εμπόδισαν τους ερευνητές να εκτελέσουν το ένταλμα

Όμως, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η ομάδα της CIO βρέθηκε αντιμέτωπη μέσα στην προεδρία αρχικά με μονάδα του στρατού και κατόπιν με τους σωματοφύλακες του κ. Γιουν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν νωρίτερα εισαγγελέα της CIO, τον Λι Ντέε-χουάν, συνοδευόμενο από πολλά άλλα πρόσωπα, να διασχίζει την επιβλητική πύλη ασφαλείας της επίσημης προεδρικής κατοικίας περί τις 08:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιονάπ, οι ερευνητές αρχικά «εμποδίστηκαν» από «στρατιωτική μονάδα» στο «εσωτερικό» της κατοικίας να περάσουν. Αφού κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο, βρέθηκαν «αντιμέτωποι με την υπηρεσία ασφαλείας» του προέδρου, που ήδη εμπόδισε την εκτέλεση ενταλμάτων ερεύνης στην προεδρική κατοικία τις τελευταίες ημέρες, με την επίκληση της νομοθεσίας για τα κρατικά μυστικά.

