Νότια Κορέα: Το πρώτο μήνυμα του υπηρεσιακού πρόεδρου Χαν

Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας τάχθηκε υπέρ της καθαίρεσης τουΓιουν Σοκ-γελ, μετά το φιάσκο της 3ης Δεκεμβρίου, όταν αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Από τους 300 βουλευτές, οι 204 τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του Γιουν και οι 85 καταψήφισαν τη σχετική πρόταση. Τρεις βουλευτές απείχαν και οκτώ ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος.

Πλέον τίθεται σε αναστολή η άσκηση των καθηκόντων του Γιουν, έως ότου το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει ότι επικυρώνει ή όχι την καθαίρεσή του. Γι’ αυτό θα χρειαστούν 180 ημέρες.

