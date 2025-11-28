Νοτιοανατολική Ασία: Περισσότεροι από 370 νεκροί σε Ταϊλάνδη, Ινδονησία και Σρι Λάνκα λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων - Real.gr

Ο απολογισμός των πλημμυρών που πλήττουν τη νοτιοανατολική Ασία αυξήθηκε σημαντικά σήμερα, με τουλάχιστον 145 νεκρούς στην Ταϊλάνδη, 174 στην Ινδονησία και 56 στη Σρι Λάνκα.

Στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη καταγράφονται οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, ανθρώπων παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που διαρκούν ημέρες.

Στην Ταϊλάνδη «ο συνολικός αριθμός των νεκρών στις νότιες επαρχίες ανέρχεται σε 145», ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ο Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ενώ διευκρίνισε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Σόνγκλα.

Ήδη το κεντρικό νεκροτομείο της περιοχής αυτής είναι υπερπλήρες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου.

Το νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης έχει πληγεί περισσότερο από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, με πολλούς κατοίκους να αναγκάζονται να καταφύγουν στις στέγες των σπιτιών τους περιμένοντας να τους σώσουν με πλοία.

Στο μεταξύ στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 174 άνθρωποι, ενώ περίπου 100 αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

«Προτεραιότητά μας είναι να σώσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί και θα μπορέσουμε να στείλουμε ελικόπτερο στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σουμάτρα στο AFP, καθώς πολλοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι.

Εξάλλου οι αρχές της Σρι Λάνκα ανέπτυξαν σήμερα τον στρατό προκειμένου να βοηθήσει τα θύματα των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 56 ανθρώπων, ενώ άλλοι 21 αγνοούνται.

Περίπου 20.000 στρατιώτες, ελικόπτερα, πλοία και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν κινητοποιηθεί για την απομάκρυνση των κατοίκων που ζουν σε χωριά σε απομονωμένες περιοχές της Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών (DMC).

Ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να πλήττουν το νησί, κάποιες περιοχές του οποίου έχουν καταγράψει έως 360 χιλιοστά νερού στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών.

Την ίδια ώρα ο ποταμός Κελάνι, που εκβάλλει στον Ινδικό Ωκεανό στο επίπεδο της πρωτεύουσας Κολόμπο, αναμένεται να υπερχειλίσει το απόγευμα και οι αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές της πόλης με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Αξιωματούχοι της DMC επεσήμαναν ότι αναμένουν πως οι πλημμύρες θα είναι σοβαρότερες από αυτές που καταγράφηκαν το 2016, όταν έχασαν τη ζωή τους 71 άνθρωποι σε όλη τη Σρι Λάνκα.

Εξάλλου το 2003 καταγράφηκαν στη Σρι Λάνκα οι χειρότερες βροχοπτώσεις σε διάστημα ενός αιώνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 254 άνθρωποι.

Την ίδια ώρα στη Μαλαισία τεράστιες περιοχές έχουν βρεθεί κάτω από το νερό στο βόρειο τμήμα του κρατιδίου Περλίς, ενώ δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Ινδονησία και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις στη διάρκεια της εποχής των βροχών, που συνήθως διαρκεί από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο. Όμως οι βροχές των μουσώνων επιδεινώθηκαν από μια τροπική καταιγίδα που πλήττει την περιοχή.

Παράλληλα η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την ένταση των καταιγίδων, που συνοδεύονται από σοβαρότερες βροχοπτώσεις, ξαφνικές πλημμύρες και πιο βίαιες ριπές ανέμου.