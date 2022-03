Ντ. Κουλέμπα: Έστειλε μήνυμα στον Λαβρόφ μέσω του υπουργού Εξωτερικού του Ιράν

Ο Κουλέμπα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Συνομίλησα με τον Ιρανό υπουργό Χοσείν Αμίρ Αμπντουλαχιγιάν, παραμονή της αυριανής επίσκεψης του στην Μόσχα. Το Ιράν είναι κατά του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζει την ειρηνική λύση. Του ζήτησα να μεταφέρει στην Μόσχα το δικό μου μήνυμα: η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει αμάχους, να τηρεί το καθεστώς κατάπαυσης του πυρός και να αποχωρήσει από την Ουκρανία».

Spoke with Iranian FM Hossein Amirabdollahian ahead of his visit to Moscow tomorrow. Iran is against the war in Ukraine, supports a peaceful solution. I asked to convey my message in Moscow: Russia must stop bombing civilians, commit to the ceasefire, and withdraw from Ukraine.