Νταβός: «Κρατείστε τα στο έδαφος», λέει η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαμαρτυρία για τα ορυκτά καύσιμα

Η Τούνμπεργκ, που προσήχθη από την αστυνομία στη Γερμανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον της επέκτασης ενός λιγνιτωρυχείου, βρέθηκε στο Νταβός έπειτα από μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης χθες, Πέμπτη, με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας.

Climate strike week 231, in Davos outside the World Economic Forum where those most responsible for the climate crisis meet. We’ve written a letter to fossil fuel CEO’s demanding no new fossil fuels. You can sign it too: https://t.co/vsr048rHuo#FridaysForFuture#ClimateStrikepic.twitter.com/nP02hpiZh3