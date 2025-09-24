Ντάλας: Τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς σε γραφείο της υπηρεσίας Μετανάστευσης - Νεκρός ο δράστης - Real.gr

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε περιφερειακό γραφείο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στο Ντάλας, το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς.

«Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ελεύθερο σκοπευτή», δήλωσε ο Λάιονς. «Έχουμε τρία άτομα τραυματισμένα προς το παρόν. Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή τους. Έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι ο ύποπτος είναι νεκρός από αυτοπυροβολισμό.

BREAKING: A shooting just took place at a Texas ICE facility. The sniper, firing from a rooftop, later died from a self-inflicted gunshot, according to Fox. DHS Secretary Kristi Noem confirms there are multiple fatalities and injuries. pic.twitter.com/UU6mE5dDcA — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 24, 2025



«Οι πληροφορίες ακόμη διαμορφώνονται, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλαπλοί τραυματισμοί και νεκροί», ανέφερε η ανάρτησή της. Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.

Το FBI του Ντάλας επιβεβαίωσε ότι αξιωματικοί του FBI βρίσκονται στον τόπο των πυροβολισμών.